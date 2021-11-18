На Кубани осудили похитителей невесты, пытавшихся оправдать себя национальными традициями

Краснодарский край

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  • © Фото Joel De Vera, unsplash.com
    © Фото Joel De Vera, unsplash.com

Ленинградский районный суд вынес приговор трем жителям Крыловского района, которые похитили 17-летнюю девушку

Как сообщали Юга.ру, дело возбудили в декабре 2019 года. Из приговора следует, что в сентябре 2019-го 39-летняя на тот момент женщина вступила в сговор с 34-летним мужчиной и его несовершеннолетним сыном (суд над ним выделен в отдельное производство). Они решили похитить и выдать замуж за сына знакомую им несовершеннолетнюю девушку из станицы Кущевской. Они отвезли ее против воли в Крыловскую, где удерживали в доме жениха четыре дня, а две женщины совершили с несовершеннолетней действия сексуального характера. Вторая осужденная 36 лет не признала свою вину, и ее адвокат указала на ряд нарушений, допущенных следствием.

18 сентября 2021 года объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила о завершении суда над похитителями. Их обвиняли по пп. «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение группой лиц по предварительному сговору заведомо несовершеннолетней) и по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (Иные действия сексуального характера с применением насилия, совершенные группой лиц по предварительному сговору в отношении несовершеннолетней).

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Слушания по делу проходили закрыто. Подсудимые не признали вину, сославшись на национальные традиции; их национальность не уточняется. Но суд пришел к выводу о доказанности их вины и назначил наказание:

  • женщине 1980 года рождения — 4 года лишения свободы в колонии общего режима;
  • женщине 1983 года рождения — 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, причем отбывание наказания отсрочено до октября 2031 года, когда ее ребенку исполнится 14 лет;
  • мужчине — 3 года лишения свободы в колонии строгого режима.
Крыловский район Межнациональные отношения Похищения людей Правосудие

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