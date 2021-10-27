В Краснодаре в кино покажут фильм «Кошмар на улице Вязов» 1984 года

На экраны краснодарских кинотеатров 28 октября выйдет фильм «Кошмар на улице Вязов» 1984 года

Лента режиссера Уэса Крэйвена положила начало серии фильмов и давно стала классикой хоррора. Специалисты регулярно включают ее в различные тематические списки и рейтинги.

Действие происходит в провинциальном американском городе Спрингвуд, в котором при странных обстоятельствах начинают один за другим умирать подростки. В кошмарных снах каждого из них преследует мужчина в полосатом красно-зеленом свитере, с обожженным лицом и лезвиями на пальцах. Юная Нэнси пытается выяснить, кто это.

Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты в продаже.