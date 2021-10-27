В Краснодаре в кино покажут фильм «Кошмар на улице Вязов» 1984 года

Краснодарский край

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На экраны краснодарских кинотеатров 28 октября выйдет фильм «Кошмар на улице Вязов» 1984 года

Лента режиссера Уэса Крэйвена положила начало серии фильмов и давно стала классикой хоррора. Специалисты регулярно включают ее в различные тематические списки и рейтинги.

Действие происходит в провинциальном американском городе Спрингвуд, в котором при странных обстоятельствах начинают один за другим умирать подростки. В кошмарных снах каждого из них преследует мужчина в полосатом красно-зеленом свитере, с обожженным лицом и лезвиями на пальцах. Юная Нэнси пытается выяснить, кто это.

Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами. Билеты в продаже.

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В Краснодаре в кино покажут фильм «Кошмар на улице Вязов» 1984 года
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