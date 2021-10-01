В двух районах Краснодара на четыре дня отключат горячую воду

Из-за ремонта на тепловых сетях два района Краснодара останутся без горячей воды с 4 октября

В Краснодаре с 4 по 8 октября будут переустраивать инженерные коммуникации на участках ремонтируемых дорог по улицам 40-летия Победы и Константина Образцова. Из-за этого без горячей воды останутся Восточно-Кругликовский и Фестивальный микрорайоны.

В пресс-службе администрации города сказали, что это коснется 63 многоэтажек и детских садов № 176, 182, 218. Там отметили, что управляющие компании предупредили людей об отключении теплоснабжения, а детские сады на это время закроют.