Больше 200 человек умерли на Кубани от коронавируса за неделю

Согласно ежедневным отчетам оперштаба, за неделю с 23 по 29 августа включительно в Краснодарском крае выявили 1 тыс. 717 новых случая заражения коронавирусом

В воскресенье, 5 сентября, краевой оперштаб сообщил, что за последние сутки на Кубани подтвердили 249 новых случаев заболевания коронавирусом. В пятницу и субботу официально выявляли по 248 и 247 человек соответственно. За неделю скончались 232 пациента.

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