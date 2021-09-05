Больше 200 человек умерли на Кубани от коронавируса за неделю

Краснодарский край

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Согласно ежедневным отчетам оперштаба, за неделю с 23 по 29 августа включительно в Краснодарском крае выявили 1 тыс. 717 новых случая заражения коронавирусом

В воскресенье, 5 сентября, краевой оперштаб сообщил, что за последние сутки на Кубани подтвердили 249 новых случаев заболевания коронавирусом. В пятницу и субботу официально выявляли по 248 и 247 человек соответственно. За неделю скончались 232 пациента.

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За все время пандемии в Краснодарском крае выявлено 68 тыс. 188 случаев коронавируса. 5 тыс. 400 пациентов спасти не удалось. В краевых ковид-госпиталях лечится 3 тыс. 264 человека, еще 9 тыс. 846 — на дому. В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 95 человек, еще восемь — на ЭКМО.

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