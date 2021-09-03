В Сочи шторм смыл часть набережной
В сочинском поселке Лоо 3 сентября из-за шторма на побережье рухнули подпорки
В Сочи 3 сентября разбушевался шторм. В телеграм-канале «ЧП Сочи» местные жители написали, что на пляже в Лоо снесло подпорные конструкции.
«В Лоо снова смыло часть набережной, уже второй раз за полтора месяца. Сильные штормовые волны уже который раз смывают берег и уносят стоящие на нем конструкции», — написал автор поста.
Кроме того, очевидцы сообщают, что в горах Роза Хутора идет мокрый снег.
В пресс-службе мэрии Сочи сказали, что на курорте из-за штормового предупреждения закрыты все пляжи. Сейчас там дежурят свыше 600 спасателей.
Шторм на море сейчас составляет три балла, в ближайшие два дня есть вероятность его усиления до пяти баллов.
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