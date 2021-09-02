В Краснодаре без света остались больше тысячи человек
В Краснодаре вечером 2 сентября из-за аварии без света остались 1100 человек
Около 17:00 2 сентября в Краснодаре отключили электричество на улицах Наримановской, Шоссейной, Курганной, Молодежной, Огородной и Мичурина в Карасунском округе.
Без света остались 1100 человек в 12 многоквартирных и 389 частных домах. Причиной отключения электричества стало повреждение на линии, в результате которого отключили восемь трансформаторов, сообщили в инстаграме ЕДДС Краснодара.
Ремонтно-восстановительные работы проводит АО «НЭСК-Электросети». Ориентировочное время восстановления 4-5 часов.
Как писали Юга.ру, 2 сентября в Краснодаре произошло несколько аварий на электросетях, в результате которых без света остались около 6 тыс. человек.
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