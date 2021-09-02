Более 2 тыс. краснодарцев остались без света
Утром 2 сентября в Прикубанском округе Краснодара отключили электроэнергию
Сообщение об аварии поступило диспетчеру в 7:55. Без света остались 2,1 тыс. человек — это жители улиц Кирилла Россинского, Вологодской, Яснополянской, 1-го Мая, Роговской, Чепигинской, Сергиевской, Мариупольской.
Авария произошла из-за повреждения линии, отключено 17 трансформаторных подстанций.
Сейчас на месте работают специалисты «НЭСК». Подачу света планируют вернуть через 4–5 часов, сообщили в инстаграме Единой диспетчерской службы Краснодара.
Напомним, 30 августа в Краснодаре произошло несколько аварий, свет отключили более чем у 6 тыс. человек.
Вчера, 14:58Что скрывает недостроенный «замок» на Затоне?
Много фотографий изнутри самой загадочной краснодарской заброшки
31 августа, 14:38В Краснодаре детей с ДЦП учат разговаривать взглядом
Журналист Юга.ру узнала подробности
Вчера, 14:00 ПартнерскийКак из Краснодара продавать японские автозапчасти всей России?
Рассказывает владелец интернет-магазина