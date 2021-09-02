Более 2 тыс. краснодарцев остались без света

Краснодарский край

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Утром 2 сентября в Прикубанском округе Краснодара отключили электроэнергию

Сообщение об аварии поступило диспетчеру в 7:55. Без света остались 2,1 тыс. человек — это жители улиц Кирилла Россинского, Вологодской, Яснополянской, 1-го Мая, Роговской, Чепигинской, Сергиевской, Мариупольской.

Авария произошла из-за повреждения линии, отключено 17 трансформаторных подстанций.

Сейчас на месте работают специалисты «НЭСК». Подачу света планируют вернуть через 4–5 часов, сообщили в инстаграме Единой диспетчерской службы Краснодара.

Напомним, 30 августа в Краснодаре произошло несколько аварий, свет отключили более чем у 6 тыс. человек.

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