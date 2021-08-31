В Дагомысе сгорело кафе
Утром 31 августа на набережной в Дагомысе в крупном пожаре сгорело кафе
Сообщение о возгорании в Дагомысе поступило в службу спасения 31 августа в 6:43. Пожар произошел в кафе «Лагуна» на улице Балтийской.
В 6:44 к места направили подразделения сочинского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытию пожарные установили, что произошло возгорание двухэтажного здания на площади 350 кв. метров.
На месте развернули штаб пожаротушения. Всего огонь тушат 13 человек с помощью 5 единиц спецтехники.
В мэрии Сочи добавили, что место поджара огорожено, ситуация находится под контролем.
Обновление: в мэрии Сочи сообщили, что полностью пожар ликвидировали в 8:48. Пострадавших нет, эвакуация людей не потребовалась.
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