В Дагомысе сгорело кафе

Утром 31 августа на набережной в Дагомысе в крупном пожаре сгорело кафе

Сообщение о возгорании в Дагомысе поступило в службу спасения 31 августа в 6:43. Пожар произошел в кафе «Лагуна» на улице Балтийской.

В 6:44 к места направили подразделения сочинского пожарно-спасательного гарнизона. По прибытию пожарные установили, что произошло возгорание двухэтажного здания на площади 350 кв. метров.

На месте развернули штаб пожаротушения. Всего огонь тушат 13 человек с помощью 5 единиц спецтехники.