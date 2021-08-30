В Краснодаре без света остались более 6 тыс. человек

Вечером в Краснодаре из-за четырех аварий отключили свет по нескольким улицам

Вечером в Краснодаре случилось сразу несколько аварий. Об этом сообщили в инстаграм-аккаунте Единой дежурной диспетчерской службы.

В 18:08 отключили свет по улицам Совхозной, Казбекской, архитектора Петина. Через четыре минуты произошла авария на линии, из-за которой без света остались жители улиц Атарбекова, Ковалева, Тургенева и Яна Полуяна.

В 18:22 диспетчеру поступило сообщение об отключении на улицах Игнатова, Благоева и Мачуги. Следующая авария случилась в 18:38. Подачу электроэнергии ограничили по улицам Гидростроителей, Игнатова, Невкипелого.

Причиной отключений стали повреждения на линиях. Всего не работают 24 трансформаторные подстанции, а без света остались около 6,5 тыс. человек.

На местах аварий работают специалисты «НЭСК». Подачу света планируют вернуть через 4–5 часов.

Напомним, днем в Краснодаре отключили свет в Карасунском округе.