В Краснодаре отключили свет в Карасунском округе

Из-за аварии без света остались более 3 тыс. краснодарцев

30 августа около 14:00 в инстаграме Единой диспетчерской службы Краснодара сообщили об аварийном отключении электроэнергии на улицах Бородинской, Заводской, Кубанской Набережной, Степной, Мира, Серегина, Почтовое Отделение. Без света остались 3 тыс. 200 человек.

Авария произошла из-за повреждения линии, отключено 54 трансформаторных подстанции.

Сейчас на местах работают специалисты «НЭСК». Подачу света планируют вернуть через 4–5 часов.

Напомним, 26 августа из-за аварии на линии без света остались жители центра Краснодара.