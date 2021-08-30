В центре Краснодара почти час не ходили трамваи
Днем 30 августа на улице Коммунаров из-за повреждения трамвайного кабеля остановилось движение транспорта
30 августа в Краснодаре в 13:24 по улице Коммунаров автопогрузчик повредил кабель, питающий сеть трамвая. Из-за этого остановилось движение трамваев № 1, 2, 5, 8, 15.
Восстановлением сети занимались специалисты службы энергохозяйства МУП. Из-за аварии простой составил 51 минуту.
Сейчас движение трамваев полностью восстановлено, сообщили в инстаграм-аккаунте КТТУ.
Юга.ру писали, что в августе по маршруту № 5 начал ходить черно-зеленый трамвай, который раскрасили за свой счет болельщики ФК «Краснодар».
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