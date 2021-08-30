На трассе Краснодар — Верхнебаканский ограничили движение из-за смертельного ДТП

Смертельное ДТП с фурой случилось на трассе Краснодар — Верхнебаканский утром 30 августа

ДТП между «Газелью» и фурой Renault произошло утром 30 августа. По предварительным данным, водитель «Газели» выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение.

Как сообщил в инстаграме начальник начальник муниципальной службы спасения Алексей Одеров, водитель газели погиб на месте. Водителя Renault спасатели извлекали с помощью гидравлического инструмента.

В пресс-службе ГИБДД Новороссийска добавили, что на участке 132 км + 800 м трассы Краснодар — Верхнебаканский в районе поселка Горный сохраняется затор и затруднен проезд.