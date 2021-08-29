Больше 1,7 тыс. человек заболели коронавирусом за неделю на Кубани

Согласно ежедневным отчетам оперштаба, за неделю с 23 по 29 августа включительно в Краснодарском крае выявили 1 тыс. 762 новых случая заражения коронавирусом

В воскресенье, 29 августа, краевой оперштаб сообщил, что за последние сутки на Кубани подтвердили 251 новых случая заболевания коронавирусом. В пятницу и субботу официально выявляли по 251 и 250 человек соответственно. За неделю скончались 234 пациента.

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