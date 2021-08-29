Больше 1,7 тыс. человек заболели коронавирусом за неделю на Кубани

Краснодарский край

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Согласно ежедневным отчетам оперштаба, за неделю с 23 по 29 августа включительно в Краснодарском крае выявили 1 тыс. 762 новых случая заражения коронавирусом

В воскресенье, 29 августа, краевой оперштаб сообщил, что за последние сутки на Кубани подтвердили 251 новых случая заболевания коронавирусом. В пятницу и субботу официально выявляли по 251 и 250 человек соответственно. За неделю скончались 234 пациента. 

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За все время пандемии в Краснодарском крае выявлено 66 тыс. 471 случая коронавируса. 5 тыс. 168 пациентов спасти не удалось. В краевых ковид-госпиталях лечится 3 тыс. 290 человек, еще 8 тыс. 846 — на дому. В тяжелом состоянии на ИВЛ находится 115 человека, еще шесть на ЭКМО.

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Больше 1,7 тыс. человек заболели коронавирусом за неделю на Кубани
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