ТАСС: неизвестные сообщили об угрозе взрыва в самолете Москва — Геленджик

Краснодарский край

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В аэропорту Домодедово 28 августа задержали рейс Москва — Геленджик из-за сообщения об угрозе взрыва

О минировании самолета Airbus A320 в полицию сообщили неизвестные, написал ТАСС.

«Поступило сообщение об угрозе взрыва самолета в аэропорту Домодедово. Он должен был вылететь в Геленджик», — сказал источник ТАСС.

Рейс Москва — Геленджик должен был вылететь из Домодедово в 11:25 по московскому времени. В настоящее время он задержан из-за проверки.

Обновление: в 13:38 ТАСС сообщило, что в самолете не нашли взрывных устройств.

Аэропорты Геленджик

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ТАСС: неизвестные сообщили об угрозе взрыва в самолете Москва — Геленджик
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