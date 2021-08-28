ТАСС: неизвестные сообщили об угрозе взрыва в самолете Москва — Геленджик
В аэропорту Домодедово 28 августа задержали рейс Москва — Геленджик из-за сообщения об угрозе взрыва
О минировании самолета Airbus A320 в полицию сообщили неизвестные, написал ТАСС.
«Поступило сообщение об угрозе взрыва самолета в аэропорту Домодедово. Он должен был вылететь в Геленджик», — сказал источник ТАСС.
Рейс Москва — Геленджик должен был вылететь из Домодедово в 11:25 по московскому времени. В настоящее время он задержан из-за проверки.
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