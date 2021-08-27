Под Новороссийском загорелся грузовик «Магнита»

27 августа в распределительном центре «Магнита» в Цемдолине произошел пожар в грузовике

Вечером 27 августа в социальных сетях сообщили о пожаре под Новороссийском. Очевидцы засняли происшествие: на кадрах горит грузовик, а от него тянется плотный черный дым. По словам авторов видео, пожар произошел в машине у склада «Магнита».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что в 16:56 диспетчеру поступило сообщение о возгорании грузовика в селе Цемдолина. Прибывшие на место пожарные подтвердили информацию и установили площадь пожара грузовика в 45 кв. м.

В 17:24 специалисты ликвидировали открытое горение, а через одиннадцать минут полностью ликвидировали последствия пожара. На месте работали 54 человека и 17 спецмашин.