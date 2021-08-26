В Краснодаре умер джазовый музыкант Эльхан Атакишиев

О смерти Эльхана Атакишиева сообщил его друг Олег Мохов в своем инстаграме . Музыкант скончался в возрасте 57 лет. Как сообщил интернет-портал «Кубань 24» , причиной смерти стал коронавирус.

Эльхан Атакишиев много лет занимался музыкой и организацией концертов. Он играл на контрабасе и электрогитаре. Его творческий путь начался в команде с советским эстрадным композитором и саксофонистом Георгием Гараняном. Атакишиев был его контрабасистом. Музыкант играл в оркестре, а затем начал заниматься организацией концертов.

В интервью с Олегом Моховым Атакишиев говорил, что период работы с Гараняном стал тем временем, когда у него появилась перспектива и цель.

Именно с этого периода музыкант начал заниматься организацией концертов.

Первый джаз клуб открыл Эльхан Атакишиев вместе с Германом Худяковым в 1991-92 годах. Затем в Краснодаре появилось кафе «Джаз приют», которое располагалось на углу улиц Седина и Орджоникидзе. Его музыкант открыл при поддержке Гараняна. Именно это место стало первым официальным джаз-клубом в Краснодаре.