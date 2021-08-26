В Краснодаре умер джазовый музыкант Эльхан Атакишиев

Краснодарский край

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26 августа в Краснодаре от коронавируса скончался джазмен Эльхан Атакишиев

О смерти Эльхана Атакишиева сообщил его друг Олег Мохов в своем инстаграме. Музыкант скончался в возрасте 57 лет. Как сообщил интернет-портал «Кубань 24», причиной смерти стал коронавирус.

Эльхан Атакишиев много лет занимался музыкой и организацией концертов. Он играл на контрабасе и электрогитаре. Его творческий путь начался в команде с советским эстрадным композитором и саксофонистом Георгием Гараняном. Атакишиев был его контрабасистом. Музыкант играл в оркестре, а затем начал заниматься организацией концертов. 

В интервью с Олегом Моховым Атакишиев говорил, что период работы с Гараняном стал тем временем, когда у него появилась перспектива и цель. 

Именно с этого периода музыкант начал заниматься организацией концертов.

Первый джаз клуб открыл Эльхан Атакишиев вместе с Германом Худяковым в 1991-92 годах. Затем в Краснодаре появилось кафе «Джаз приют», которое располагалось на углу улиц Седина и Орджоникидзе. Его музыкант открыл при поддержке Гараняна. Именно это место стало первым официальным джаз-клубом в Краснодаре.

В кафе собирались краснодарские музыканты, многие из которых именно там получили свое профессиональное становление. 

«Краснодар стал отдавать джазовостью. До этого мы всё опылялись от Ростова, Москвы. А здесь появился такой источник подпитки. От него нельзя было не заражаться этим», — говорил Атакишиев о «Джаз приюте».

В этом кафе собирались музыканты и художники. Со временем оно закрылось и сейчас в Краснодаре нет подобных мест.

Кроме того, вместе с Олегом Моховым Эльхан Атакишиев организовал более 250 джазовых концертов и несколько фестивалей в Краснодарском крае. 

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