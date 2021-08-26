Жители Краснодара остались без света из-за аварии

Подачу электроэнергии прекратили по улицам Адыгейская Набережная, Ким, Вишняковой, Ковтюха, Фурманова, Шевченко, Линейная и Ставропольская

26 августа в инстаграме Единой диспетчерской службы Краснодара сообщили об отключении электроэнергии. В городе произошло две аварии, которые затронули Центральный округ.

В 11:14 диспетчеру поступило сообщение об отключении энергии по улицам Адыгейская Набережная, Ким, Вишняковой, Ковтюха, Фурманова, Шевченко. Авария произошла из-за повреждения линии, отключено шесть трансформаторных подстанций.

Сообщение о другом аварийном отключении поступило в 12:28. Без света остались жители улиц Адыгейская Набережная, Ким, Линейная и Ставропольская.

Обе аварии произошли из-за повреждений на линии. Сейчас на местах работают специалисты «НЭСК». Подачу света планируют вернуть через 5–6 часов.

Напомним, 21 августа в Краснодаре свет отключился сразу в трех местах.