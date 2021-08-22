Дети из лагеря «Зори Анапы» пожаловались на вспышку ротавируса и затопление. В мэрии сказали, что у детей простуда, а воду скоро откачают

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Мэрия Анапы 22 августа прокомментировала ситуацию с детским лагерем «Зори Анапы», где дети пожаловались на вспышку ротавируса, плохую еду и условия из-за наводнения

Что случилось? С 12 по 16 августа в Краснодарском крае бушевал мезоциклон, который принес сильные разрушения. Также сильные осадки из-за прохождения грозового фронта выпали на Кубани 20 августа и в ночь на 21.

20 августа блогер Юрий Озаровский записал видео, в котором рассказал, что затопило лагерь «Зори Анапы», а воду с территории не откачивают. Родители детей стали бить тревогу в соцсетях. Они пожаловались, что вода тухнет, у детей началась рвота и сыпь.

На следующий день Озаровский сообщил, что руководство лагеря игнорирует просьбы родителей завершить смену раньше и отправить детей домой. Он опубликовал обращение девочки Полины, которая находится в лагере. По ее словам, дети заболели ротавирусом, больных не госпитализируют.

«У нас заболело больше половины отряда ротавирусом и затоплены улицы. Детей отправлять в изолятор отказываются, так как он переполнен на данный момент. При этом твердят, что в изоляторе только 10 детей. Таблеток никаких не выдают. Максимум, что могут дать, — активированный уголь или регидрон. Говорят пить воду и проташниваться. Воду не откачивают. Прорвало канализацию, вода ужасно пахнет», — поделилась девочка.

Читайте также:

Что говорят надзорные органы? После того, как о ситуации в детском лагере сообщили в СМИ, «Зори Анапы» посетил Анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко. Он организовал проверку лагеря совместно с с представителями МЧС Кубани и чиновниками из мэрии.

Представитель прокуратуры сообщил, что в лагере находятся 497 детей из Санкт-Петербурга, Москвы и Волгограда. Большая часть территории лагеря затоплена, но в спальные корпуса вода не зашла, в медицинском изоляторе находятся 10 детей.

Фоменко поручил руководству учреждения провести медицинский осмотр всех детей, обратил внимание на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в условиях ЧС и необходимость уложить деревянные настилы по территории лагеря, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Сами дети пожаловались проверяющим на условия проживания и качество питания. Отдел Роспотребнадзора начал проверку в лагере.

Читайте также:

Что говорят власти Анапы? 22 августа ситуацию прокомментировали в пресс-службе мэрии города-курорта. Там заявили, что всего с 20 августа в изоляторе с признаками простуды находились 10 детей, сейчас под наблюдением медиков остаются пятеро. Им диагностировали ОРВИ.

«Состояние всех детей удовлетворительное, температурящих нет. Всем им назначено лечение, дети находятся под контролем врачей, показаний к стационарному лечению нет. Также у детей был взят тест на коронавирус — все результаты отрицательные», — сообщил в пресс-службе.

С территории лагеря три автопомпы МЧС откачивают воду, уровень воды значительно снижается: «Если не будет новых залповых ливней, всю воду на территории лагеря откачают уже через сутки».

Чиновники уверили, что в лагере есть свет, горячая и холодная вода, медики ежедневно осматривают детей, а ситуация находится на контроле оперштаба мэрии Анапы.

Анапа Дети Здравоохранение отдых Погода Происшествия Прокуратура

Новости

Дети из лагеря «Зори Анапы» пожаловались на вспышку ротавируса и затопление. В мэрии сказали, что у детей простуда, а воду скоро откачают
В Геленджике задержали и оштрафовали солиста группы «Пошлая Молли»
На улице Ставропольской может появиться выделенная полоса. Если краснодарцы не будут против
Первая охота юного леопарда в сочинском нацпарке попала на видео
В интернете продают архивное фото Краснодара за 30 тысяч рублей
В Краснодаре улицу Береговую на несколько дней закроют для транспорта

Лента новостей

Кубанские дайверы узнали тайну озера Безмолвия и установили мировой рекорд. Вот как это было
Вчера, 15:31
Кубанские дайверы узнали тайну озера Безмолвия и установили мировой рекорд. Вот как это было
«Как я стал в дни путча защитником Белого дома»
19 августа, 18:10
«Как я стал в дни путча защитником Белого дома»
Вспоминает Евгений Руденко
«Коробочка храбрости»
20 августа, 15:00
«Коробочка храбрости»
В городах Кубани собирают помощь для тяжелобольных детей

Реклама на портале