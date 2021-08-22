Мэрия Анапы 22 августа прокомментировала ситуацию с детским лагерем «Зори Анапы», где дети пожаловались на вспышку ротавируса, плохую еду и условия из-за наводнения

Что случилось? С 12 по 16 августа в Краснодарском крае бушевал мезоциклон, который принес сильные разрушения. Также сильные осадки из-за прохождения грозового фронта выпали на Кубани 20 августа и в ночь на 21.

20 августа блогер Юрий Озаровский записал видео, в котором рассказал, что затопило лагерь «Зори Анапы», а воду с территории не откачивают. Родители детей стали бить тревогу в соцсетях. Они пожаловались, что вода тухнет, у детей началась рвота и сыпь.

На следующий день Озаровский сообщил, что руководство лагеря игнорирует просьбы родителей завершить смену раньше и отправить детей домой. Он опубликовал обращение девочки Полины, которая находится в лагере. По ее словам, дети заболели ротавирусом, больных не госпитализируют.

«У нас заболело больше половины отряда ротавирусом и затоплены улицы. Детей отправлять в изолятор отказываются, так как он переполнен на данный момент. При этом твердят, что в изоляторе только 10 детей. Таблеток никаких не выдают. Максимум, что могут дать, — активированный уголь или регидрон. Говорят пить воду и проташниваться. Воду не откачивают. Прорвало канализацию, вода ужасно пахнет», — поделилась девочка.



