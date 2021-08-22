Дети из лагеря «Зори Анапы» пожаловались на вспышку ротавируса и затопление. В мэрии сказали, что у детей простуда, а воду скоро откачают
Мэрия Анапы 22 августа прокомментировала ситуацию с детским лагерем «Зори Анапы», где дети пожаловались на вспышку ротавируса, плохую еду и условия из-за наводнения
Что случилось? С 12 по 16 августа в Краснодарском крае бушевал мезоциклон, который принес сильные разрушения. Также сильные осадки из-за прохождения грозового фронта выпали на Кубани 20 августа и в ночь на 21.
20 августа блогер Юрий Озаровский записал видео, в котором рассказал, что затопило лагерь «Зори Анапы», а воду с территории не откачивают. Родители детей стали бить тревогу в соцсетях. Они пожаловались, что вода тухнет, у детей началась рвота и сыпь.
На следующий день Озаровский сообщил, что руководство лагеря игнорирует просьбы родителей завершить смену раньше и отправить детей домой. Он опубликовал обращение девочки Полины, которая находится в лагере. По ее словам, дети заболели ротавирусом, больных не госпитализируют.
«У нас заболело больше половины отряда ротавирусом и затоплены улицы. Детей отправлять в изолятор отказываются, так как он переполнен на данный момент. При этом твердят, что в изоляторе только 10 детей. Таблеток никаких не выдают. Максимум, что могут дать, — активированный уголь или регидрон. Говорят пить воду и проташниваться. Воду не откачивают. Прорвало канализацию, вода ужасно пахнет», — поделилась девочка.
Что говорят надзорные органы? После того, как о ситуации в детском лагере сообщили в СМИ, «Зори Анапы» посетил Анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко. Он организовал проверку лагеря совместно с с представителями МЧС Кубани и чиновниками из мэрии.
Представитель прокуратуры сообщил, что в лагере находятся 497 детей из Санкт-Петербурга, Москвы и Волгограда. Большая часть территории лагеря затоплена, но в спальные корпуса вода не зашла, в медицинском изоляторе находятся 10 детей.
Фоменко поручил руководству учреждения провести медицинский осмотр всех детей, обратил внимание на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в условиях ЧС и необходимость уложить деревянные настилы по территории лагеря, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Сами дети пожаловались проверяющим на условия проживания и качество питания. Отдел Роспотребнадзора начал проверку в лагере.
Что говорят власти Анапы? 22 августа ситуацию прокомментировали в пресс-службе мэрии города-курорта. Там заявили, что всего с 20 августа в изоляторе с признаками простуды находились 10 детей, сейчас под наблюдением медиков остаются пятеро. Им диагностировали ОРВИ.
«Состояние всех детей удовлетворительное, температурящих нет. Всем им назначено лечение, дети находятся под контролем врачей, показаний к стационарному лечению нет. Также у детей был взят тест на коронавирус — все результаты отрицательные», — сообщил в пресс-службе.
С территории лагеря три автопомпы МЧС откачивают воду, уровень воды значительно снижается: «Если не будет новых залповых ливней, всю воду на территории лагеря откачают уже через сутки».
Чиновники уверили, что в лагере есть свет, горячая и холодная вода, медики ежедневно осматривают детей, а ситуация находится на контроле оперштаба мэрии Анапы.