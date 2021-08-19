В Анапе закрыли санаторий, который затопило во время отдыха детей с инвалидностью

Краснодарский край

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19 августа было принято решение закрыть анапский лагерь «Черноморская зорька» для осушения и дезинфекции территории

Напомним, 14 августа в Анапе затопило санаторий «Черноморская зорька», где отдыхали дети с инвалидностью. Родители жаловались, что из-за непогоды затопило один из корпусов, а на территории всего лагеря не было электричества и горячей воды. 

19 августа в пресс-службе министерства образования и науки Республики Коми сообщили, что принято решение закрыть лагерь «Черноморская зорька». В это время на территории санатория проведут осушение и дезинфекцию систем водоснабжения и канализации. Пробы воды направят на проверку соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам. Работы начнутся после того, как в Анапе прекратятся осадки и высохнет земля. 

Из-за этого детей из пятой смены, которая была запланирована на период с 22 августа по 11 сентября, было принято перевести в другой санаторий. Воспитанников направят в лагерь «Энергетик» в поселке Сукко. 

По состоянию на 19 августа вода ушла с большей части территория лагеря, но все еще остаются затопленные места. Спальные корпуса, здание столовой и клуба не пострадали. Сейчас в корпусах есть электричество и горячая вода.

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