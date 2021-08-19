Напомним, 14 августа в Анапе затопило санаторий «Черноморская зорька», где отдыхали дети с инвалидностью. Родители жаловались, что из-за непогоды затопило один из корпусов, а на территории всего лагеря не было электричества и горячей воды.

19 августа в пресс-службе министерства образования и науки Республики Коми сообщили, что принято решение закрыть лагерь «Черноморская зорька». В это время на территории санатория проведут осушение и дезинфекцию систем водоснабжения и канализации. Пробы воды направят на проверку соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам. Работы начнутся после того, как в Анапе прекратятся осадки и высохнет земля.

Из-за этого детей из пятой смены, которая была запланирована на период с 22 августа по 11 сентября, было принято перевести в другой санаторий. Воспитанников направят в лагерь «Энергетик» в поселке Сукко.

По состоянию на 19 августа вода ушла с большей части территория лагеря, но все еще остаются затопленные места. Спальные корпуса, здание столовой и клуба не пострадали. Сейчас в корпусах есть электричество и горячая вода.