14 августа в Анапе затопило санаторий «Черноморская зорька», где отдыхали дети с инвалидностью. Рассказываем, как развивались события

Что случилось? В ночь на 13 августа в Краснодарском крае затопило несколько городов из-за черноморского мезоциклона. В 11 муниципалитетах ввели режим ЧС. Так, в Анапе эвакуировали более 450 человек, в том числе отдыхавших в лагерях детей. Затопило и анапский санаторий «Черноморская зорька». Это пансионат, где отдыхали около 100 человек из Санкт-Петербурга — дети с инвалидностью и их родственники, уточнил интернет-портал «Мой район». Также на базе санатория есть одноименный лагерь. В нем во время наводнения были почти 500 детей из республики Коми, а также дети из петербургского детского дома. 14 августа один из отдыхающих сообщил порталу, что наводнение добралось до санатория. Сотрудники пансионата сделали заградительную плотину, но это не остановило воду. Корпус, где располагаются дети с инвалидностью, был обесточен и заблокирован — воспитанники не могли добраться до столовой и поесть.

Другая жительница Петербурга Галина Салиенко рассказала, что приехала в санаторий вместе с дочерью с инвалидностью. По ее словам, в корпусах было холодно и отсутствовала горячая вода. Также она рассказала о проблеме с питанием. Столовая продолжила работать во время наводнения, но доставку еды в корпуса не организовали. Родителям пришлось носить детей в столовую. Принести горячую еду сложно, так как в столовой не было контейнеров. Из-за этого пришлось брать еду, которую можно положить в пакет. «Дети на сухом пайке вторые сутки. Дошло до того, что дочка говорит мне: «Мам, не ходи в столовую, лучше мы не будем есть, но ты будешь рядом». Ей страшно. Вчера вечером у одного ребенка случился приступ от страха — мама его полчаса успокаивала. Теперь они все время в обнимку — она от него не может отойти», — сказала журналистам женщина. Родители детей пожаловались, что не могли связаться с МЧС или властями Анапы.

Что говорит руководство санатория? Вечером 13 августа в официальной группе во «ВКонтакте» «Черноморской зорьки» появилось сообщение о том, что обстановка в лагере находится в норме, а дети самостоятельно ходят в столовую, «чуть измочив ножки». Также представители санатория сообщили, что проблемы с электричеством устранили. 14 августа в группе появилось новое сообщение. Там рассказали, что дети обеспечены горячим питанием, а администрация контролирует ситуацию. Отметим, что в группе запретили комментирование этих записей.

Как отреагировали власти? Петербурженка Галина Салиенко рассказала, что вечером 14 августа в санаторий прибыли представители МЧС и узнали, что в затопленном корпусе находятся дети с инвалидностью. «Они были в шоке от того, что у нас тут особые дети. Начальник МЧС, который к нам пришел в восемь вечера, попросил: «Покажите мне детей-колясочников». Пришлось тем, кто на первых этажах, вывезти детей из комнат. То есть руководство пансионата им не сообщило. МЧС пообещали нам генераторы, но сказали, что воду откачивать не будут — наверное, это невозможно, не знаю», — сказала Салиенко. В тот же день краевой оперштаб сообщил, что затоплен подвал жилого корпуса. Детям доставляют питание, ситуация не критичная и эвакуация не требуется. По данным оперштаба, в санатории находятся 443 ребенка из Коми. 16 августа в администрации Коми заявили, что вопрос безопасности детей под контролем. В лагерь завезли еще один резервный генератор электропитания, а детей возят в столовую на автобусе. Воспитанники получают полноценное питание. В крымский санаторий «Северное сияние» перевезли четыре семьи — шесть детей с инвалидностью и их матерей. Кроме того, в лагерь выехала уполномоченный по правам ребенка в Коми Татьяна Козлова. Она рассказала, что электричество подается в полном объеме, восстановлен доступ к интернету, сделаны временные мостки для прохода от спальных корпусов к столовой и дому культуры.