Роскомнадзор заблокировал сайты «Открытых медиа» и «МБХ медиа»

4 августа Роскомнадзор заблокировал без предупреждения сайты сразу двух интернет-СМИ и одной правозащитной организации

Сначала стало известно о блокировке «Открытых медиа» из публикации в их телеграме . Журналисты сообщили, что не получали никаких уведомлений от Роскомнадзора или Генпрокуратуры. Однако 4 августа в 19:03 на общий адрес редакции пришло четыре письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию, но без уточнений, какую именно.

Роскомнадзор внес сайт «Открытых медиа» в «реестр доменных имен и адресов, содержащих призывы массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Позже стало известно о блокировке сайта «МБХ медиа». На данный момент он не открывается у большинства провайдеров в России. Редакция издания также не получала никаких уведомлений ни от Генпрокуратуры, ни от Роскомнадзора.

Согласно реестру заблокированных сайтов, доступ к сайту «МБХ медиа» ограничили по решению Генпрокуратуры от 3 августа. Там сослались на статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По этой статье блокируют сайты, которые содержат информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.

Также Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной организации «Правозащита Открытки». В РБК сообщили, что пресс-служба ведомства объяснила ограничение доступа требованием Генпрокуратуры.