Роскомнадзор заблокировал сайты «Открытых медиа» и «МБХ медиа»

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4 августа Роскомнадзор заблокировал без предупреждения сайты сразу двух интернет-СМИ и одной правозащитной организации

Вечером 4 августа Роскомнадзор заблокировал сайты «Открытых медиа» и «МБХ медиа». 

Сначала стало известно о блокировке «Открытых медиа» из публикации в их телеграме. Журналисты сообщили, что не получали никаких уведомлений от Роскомнадзора или Генпрокуратуры. Однако 4 августа в 19:03 на общий адрес редакции пришло четыре письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию, но без уточнений, какую именно. 

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Роскомнадзор внес сайт «Открытых медиа» в «реестр доменных имен и адресов, содержащих призывы массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка».

Позже стало известно о блокировке сайта «МБХ медиа». На данный момент он не открывается у большинства провайдеров в России. Редакция издания также не получала никаких уведомлений ни от Генпрокуратуры, ни от Роскомнадзора. 

Согласно реестру заблокированных сайтов, доступ к сайту «МБХ медиа» ограничили по решению Генпрокуратуры от 3 августа. Там сослались на статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». По этой статье блокируют сайты, которые содержат информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.

Также Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной организации «Правозащита Открытки». В РБК сообщили, что пресс-служба ведомства объяснила ограничение доступа требованием Генпрокуратуры.

«МБХ Медиа» и «Открытые медиа» — российские сетевые издания, оба специализируются на общественно-политических новостях. Согласно порталу TJ издания принадлежат Михаилу Ходорковскому.

«МБХ Медиа» появился после блокировки Роскомнадзором сайта общественной организации «Открытая Россия»*.

В феврале 2018 года Генпрокуратура внесла сайт «МБХ Медиа» в реестр запрещённой информации за публикацию материалов «нежелательной» организации. 

В июле 2021 года Минюст включил в список «СМИ — иностранных агентов» четырех сотрудников «Открытых медиа»: Юлия Ярош (главред), Максим Гликин (замглавреда), журналисты Илья Рождественский и Алексей Постернак.

Правозащитная организация «Правозащита Открытки» также является проектом «Открытой России»*. 

*(в 2017 году организации с таким названием, зарегистрированные в Великобритании, Генпрокуратура признала нежелательными).

Напомним, ранее Роскомнадзор заблокировал сайты Навального и членов его команды. 

Интернет Михаил Ходорковский Роскомнадзор СМИ

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Роскомнадзор заблокировал сайты «Открытых медиа» и «МБХ медиа»
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