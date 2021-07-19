На Кубани мужчина умер в больнице после 10 ножевых ранений
19 июля СК сообщил, что при поножовщине в кафе Гулькевичского района погиб 46-летний мужчина
По данным следствия, 17 июля в одном из кафе Гулькевичей 41-летний пьяный мужчина поссорился с местным жителем и нанес ему более 10 ударов ножом.
После этого пострадавший смог самостоятельно зайти в кафе, сотрудники которого вызвали скорую. Мужчина скончался в больнице от большой кровопотери и повреждения внутренних органов. Ему было 46 лет.
В телеграм-канале Life Shot написали, что умерший был отцом четырех детей.
Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
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