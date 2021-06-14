В Краснодаре перекроют квартал улицы Гимназической от Кирова до Фрунзе

Краснодарский край

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По улице Гимназической в Краснодаре будет нельзя проехать с 14 по 18 июня

Дорогу перекрыли из-за замены участка канализационных сетей диаметром 300 мм протяженностью 40 м.

«Эти сети обеспечивают водоотведение порядка сорока жилых домов на улицах Кирова, Фрунзе и Красноармейской. Замена сетей улучшит качество услуг для наших абонентов и повысит надежность работы коммунальной инфраструктуры города», — сказал директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.

Пресс-служба администрации Краснодара пока не опубликовала схему объезда, но понятно, что объехать перекрытый квартал по односторонней Гимназической можно лишь одним способом: свернуть на Фрунзе, проехать два квартала до Карасунской, проехать по ней на восток квартал до Кирова и по ней проехать до Гимназической.

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В Краснодаре перекроют квартал улицы Гимназической от Кирова до Фрунзе
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