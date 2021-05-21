Десять рабочих погибли во время аварии на очистных сооружениях в Ростовской области
21 мая под Ростовом во время очистки коллектора 10 человек погибли и 8 пострадали
Около 10 утра на насосной станции очистных сооружений МУП «Водоканал» Таганрога в поселке Дмитриадовка Неклиновского района произошла авария.
Информация о том, что во время проведения работ сотрудники водоканала получили отправление, поступила дежурному ЕДДС в 10:30, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Они начали извлекать из колодца тела рабочих. Точное число погибших было сложно определить из-за затопления колодца.
По данным на 16:00 известно, что погибли десять человек, еще восемь пострадали, их доставили в больницу. Администрация и гордума Таганрога принесла соболезнования семьям погибших.
«Погибли коммунальщики — те, кто ежедневно трудится для того, чтобы в наших домах были вода, тепло, свет, газ. И только в редчайших случаях, когда происходят трагедии, подобные сегодняшней, многие задумываются о том, насколько работа коммунальных служб важна, трудна и опасна. Случившееся сегодня — настоящая беда, которой не бывало ранее в Таганроге», — говорится в обращении.
Директор водоканала Евгений Плетменцев заявил, что причиной гибели рабочих стал выброс метана, писал телеканал «360».
СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать дело для расследования в центральный аппарат.
Следователи осматривают место ЧП и изымают необходимую документацию в МУП «Водоканал», рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.
Поисковые работы продолжаются. В них задействованы 51 человек и 16 спецмашин.