Десять рабочих погибли во время аварии на очистных сооружениях в Ростовской области

21 мая под Ростовом во время очистки коллектора 10 человек погибли и 8 пострадали

Информация о том, что во время проведения работ сотрудники водоканала получили отправление, поступила дежурному ЕДДС в 10:30, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Они начали извлекать из колодца тела рабочих. Точное число погибших было сложно определить из-за затопления колодца.

По данным на 16:00 известно, что погибли десять человек, еще восемь пострадали, их доставили в больницу. Администрация и гордума Таганрога принесла соболезнования семьям погибших.

«Погибли коммунальщики — те, кто ежедневно трудится для того, чтобы в наших домах были вода, тепло, свет, газ. И только в редчайших случаях, когда происходят трагедии, подобные сегодняшней, многие задумываются о том, насколько работа коммунальных служб важна, трудна и опасна. Случившееся сегодня — настоящая беда, которой не бывало ранее в Таганроге», — говорится в обращении.