На одной из улиц Краснодара вскрыли четыре машины, разбили стекла и вырвали замки зажигания

Краснодарский край

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В Фестивальном микрорайоне Краснодара ночью 26 мая неизвестные вскрыли несколько припаркованных машин и разбили стекла

Ночью 26 мая в Краснодаре на улице Яна Полуяна, 14 неизвестные вскрыли припаркованные машины. Очевидец рассказал, что в автомобилях разбили стекла и вырвали провода. Видео опубликовал телеграм-канал «Телетайп Краснодара».

По данным паблика и местных жителей, неизвестные повредили семь машин. Однако участковый зафиксировал повреждения четырех автомобилей, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Неизвестные повредили Chevrolet, DATSUN и два отечественных автомобиля. Они вырвали замки зажигания в машинах, в некоторых разбили левые передние стекла. При этом имущество из автомобилей не похитили.

Владельцы двух машин не стали писать заявление, посчитав ущерб незначительным. Полиция проводит проверку, устанавливает личность хулиганов и их мотивы.

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Ранее Юга.ру писали о подобных случаях. Так, в 2018 году в Краснодаре неизвестные разбили окна четырех машин. Спустя год в поселке Российском мужчина камнем разбил лобовые стекла двух машин. Тогда же в городе произошла серия автомобильных краж. Так, например, в одну ночь в разных районах Краснодара воры сняли с нескольких машин двери, бампер и капот.

Автомобили Краснодар Полиция Происшествия Хулиганство

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