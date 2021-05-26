На одной из улиц Краснодара вскрыли четыре машины, разбили стекла и вырвали замки зажигания

В Фестивальном микрорайоне Краснодара ночью 26 мая неизвестные вскрыли несколько припаркованных машин и разбили стекла

Ночью 26 мая в Краснодаре на улице Яна Полуяна, 14 неизвестные вскрыли припаркованные машины. Очевидец рассказал, что в автомобилях разбили стекла и вырвали провода. Видео опубликовал телеграм-канал «Телетайп Краснодара».

По данным паблика и местных жителей, неизвестные повредили семь машин. Однако участковый зафиксировал повреждения четырех автомобилей, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Неизвестные повредили Chevrolet, DATSUN и два отечественных автомобиля. Они вырвали замки зажигания в машинах, в некоторых разбили левые передние стекла. При этом имущество из автомобилей не похитили.

Владельцы двух машин не стали писать заявление, посчитав ущерб незначительным. Полиция проводит проверку, устанавливает личность хулиганов и их мотивы.