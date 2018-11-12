В Краснодаре неизвестные разбили окна четырех машин

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре в ночь с 10 на 11 ноября неизвестные разбили несколько автомобилей

В полицию обратились владельцы автомобилей Lada и Opel. Они рассказали, что ночью кто-то разбил передние водительские окна их машин, при этом из салона злоумышленники ничего не похитили. Автомобили были припаркованы в районе улиц Седина и Янковского. Происшествие не попало на записи камер видеонаблюдения.

Полицейские осмотрели место происшествия и нашли неподалеку еще два автомобиля с аналогичными повреждениями. На данный момент владельцы этих машин в полицию не обращались, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Автомобили Краснодар Полиция
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Ростов из-за первого снега сковали 10-балльные пробки
В Темрюке охранник предприятия погиб от удара током
Жителей Крыма предупредили о похолодании
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за смерчей
На Ставрополье мужчину зажало в автомобиле после столкновения с деревом
В Карачаево-Черкесии суд признал незаконным розыск полицейского, подозреваемого в пытках

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале