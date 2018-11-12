В Краснодаре неизвестные разбили окна четырех машин

В Краснодаре в ночь с 10 на 11 ноября неизвестные разбили несколько автомобилей

В полицию обратились владельцы автомобилей Lada и Opel. Они рассказали, что ночью кто-то разбил передние водительские окна их машин, при этом из салона злоумышленники ничего не похитили. Автомобили были припаркованы в районе улиц Седина и Янковского. Происшествие не попало на записи камер видеонаблюдения.

Полицейские осмотрели место происшествия и нашли неподалеку еще два автомобиля с аналогичными повреждениями. На данный момент владельцы этих машин в полицию не обращались, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.