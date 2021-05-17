Первышов пообещал закупить 11 автобусов и запустить новый маршрут в Краснодаре

Мэр Краснодара Евгений Первышов 17 мая сообщил, что из городского бюджета выделят около 200 млн рублей на покупку новых автобусов

На аппаратном совещании в мэрии глава города рассказал, что «появились определенные возможности по финансам, которые получил муниципалитет». Первышов предложил продолжить программу по модернизации общественного транспорта и потратить около 200 млн рублей на закупку 11 новых автобусов.

«Автобусный парк необходимо обновлять. Все маршруты полностью на электротранспорт не переведем», — отметил Первышов.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства уже занялся подготовкой документов для проведения торгов, рассказал директор департамента Владимир Архипов. По его словам, новые автобусы будут большой вместимости, низкопольными, с системой кондиционирования салона. Они пополнят парк Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.

По мнению Евгений Первышов, автобусов должно хватить для создания дополнительного маршрута, который свяжет Восточно-Кругликовский микрорайон с центром Краснодара.

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