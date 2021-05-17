Первышов пообещал закупить 11 автобусов и запустить новый маршрут в Краснодаре
Мэр Краснодара Евгений Первышов 17 мая сообщил, что из городского бюджета выделят около 200 млн рублей на покупку новых автобусов
На аппаратном совещании в мэрии глава города рассказал, что «появились определенные возможности по финансам, которые получил муниципалитет». Первышов предложил продолжить программу по модернизации общественного транспорта и потратить около 200 млн рублей на закупку 11 новых автобусов.
«Автобусный парк необходимо обновлять. Все маршруты полностью на электротранспорт не переведем», — отметил Первышов.
Департамент транспорта и дорожного хозяйства уже занялся подготовкой документов для проведения торгов, рассказал директор департамента Владимир Архипов. По его словам, новые автобусы будут большой вместимости, низкопольными, с системой кондиционирования салона. Они пополнят парк Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления.
По мнению Евгений Первышов, автобусов должно хватить для создания дополнительного маршрута, который свяжет Восточно-Кругликовский микрорайон с центром Краснодара.
Напомним, также в Восточно-Кругликовский район власти Краснодара хотят проложить трамвайную ветку стоимостью около 5 млрд рублей. Построить ее планируют в ближайшие три-пять лет. Кроме того, к 2030 году трамвай должен связать Музыкальный микрорайон с «Баскет-холлом» и «Немецкой деревней».