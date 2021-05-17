В Краснодаре погиб человек после падения с 12 этажа
В воскресенье 16 мая в Краснодаре погиб человек после падения с 12 этажа
Утром 17 мая на еженедельном совещании в мэрии Краснодара оперативный дежурный рассказал о трагическом случае, который произошел накануне в краевой столице. В многоквартирном доме по улице Дзержинского человек погиб, выпав с 12 этажа.
Правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Портал Юга.ру запросил комментарий в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее Юга.ру писали, что 10 мая в Краснодаре ребенок выпал из окна здания ж/д вокзала и получил травмы, 15-летний школьник разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки в ЖК «Мечта», после падения с высоты разбился молодой человек, погибла 28-летняя девушка, 40-летний мужчина не смог удержаться на балконе пятого этажа, упал и разбился насмерть, первоклассник выпал из окна 9 этажа и погиб.