В воскресенье 16 мая в Краснодаре погиб человек после падения с 12 этажа

Утром 17 мая на еженедельном совещании в мэрии Краснодара оперативный дежурный рассказал о трагическом случае, который произошел накануне в краевой столице. В многоквартирном доме по улице Дзержинского человек погиб, выпав с 12 этажа.

Правоохранители выясняют обстоятельства и причины произошедшего. Портал Юга.ру запросил комментарий в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.