Суд дал 7 лет колонии строгого режима экс-полицейскому, который за 300 тыс. рублей разрешил незаконную вырубку леса на Кубани

Краснодарский краевой суд 12 мая вынес приговор бывшему полицейскому из Новопокровского района, который получил взятку за незаконную вырубку леса

По данным следствия, в феврале 2019 года начальник ОМВД России по Новопокровскому району занимался уголовным делом о незаконной вырубке леса. За 300 тыс. рублей он предложил подозреваемому уйти от уголовной ответственности, но тот обратился в полицию. В марте сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали полицейского в момент получения взятки. Впоследствии полицейского отстранили от исполнения должностных обязанностей.

Бывший сотрудник МВД полностью не признал свою вину. Взятку он назвал провокацией со стороны подозреваемого. Однако Новопокровский районный суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершённое в крупном размере). Защитники обжаловали приговор в Краснодарском краевом суде.

Судебная коллегия не удовлетворила апелляционную жалобу и оставила приговор без изменений, сообщила пресс-служба Краснодарского краевого суда 12 мая. Бывшего начальника полиции приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 885 тыс. рублей.

Ранее Юга.ру рассказывали, что Краснодарский краевой суд вынес приговор двум сотрудникам полиции из Гулькевичского района, которые вымогали взятку у местного жителя, а также полицейскому из Тимашевска дали 4 года заключения в колонии общего режима за взятку в размере 15 тыс. рублей.