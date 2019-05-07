Начальника полиции Новопокровского района обвинили в получении взятки за незаконную рубку леса

Следователи возбудили уголовное дело против бывшего начальника полиции Новопокровского района, которого обвиняют в получении взятки в 300 тыс. рублей

По версии следствия, следователь занимался уголовным делом против местного жителя, которого подозревали в незаконной рубке леса. Начальник полиции узнал обстоятельства дела. В марте он встретился с родным братом подозреваемого и предложил не привлекать его родственника к уголовной ответственности. Взамен начальник полиции попросил 300 тыс. рублей. Об этом мужчина сообщил правоохранителям.

25 марта сотрудники ФСБ задержали полицейского при получении взятки. Против него возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере), предусматривающей до 12 лет лишения свободы.

Расследование продолжается, сообщили 7 мая в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.