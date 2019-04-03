Руководителя отдела полиции Новопокровского района Кубани задержали при получении взятки
Сотрудники ФСБ задержали и. о. начальника отдела МВД по Новопокровскому району Краснодарского края за взятку
Полицейского задержали в конце марта с поличным на рабочем месте при получении 300 тыс. рублей. По данным следствия, он вымогал взятку у местного жителя за непривлечение его к уголовной ответственности за незаконную вырубку леса. Материалы передали в следственные органы, передает «Интерфакс».
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что 25 марта сотрудника отстранили от выполнения служебных обязанностей.
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