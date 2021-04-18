В море у берегов Новороссийска произошло землетрясение

Краснодарский край

Распечатать

В акватории Черного моря неподалеку от Новороссийска днем 18 апреля зафиксировали подземные толчки

По данным с сайта Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие случилось в 13:58 на расстоянии 6 км от суши в районе Абрау-Дюрсо и в 20 км от Новороссийска. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло на глубине 10 км. Сервис My Earthquake Alerts указал, что подземные толчки могли ощутить люди.

Портал Юга.ру обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также:

Отметим, что в 12:16 на Кавказе случилось еще одно сейсмособытие — в Шалинском районе Чечни в 30 км от Грозного. Там магнитуда составила 3,2.

Ранее Юга.ру писали, что с начала 2021 года на юге России произошло четыре землетрясения: два из них — в Крыму и по одному в Выселковском районе и в Чёроном море между Анапой и Новороссийском.

Землетрясения Новороссийск Черное море

Новости

На Кубани полицейский устроил лобовое ДТП
В море у берегов Новороссийска произошло землетрясение
В Краснодаре до конца октября перекроют движение в районе улицы Тургенева
На Кубани снова зафиксировали 82 смерти от коронавируса за неделю
В центре Краснодара начался ремонт улицы Карасунской
В Сочи зацвел цветок-саксофон, который может опылить только один вид бабочки

Лента новостей

Поиск призрака на Затоне, полуфинал Кубка УЕФА в Краснодаре
14 апреля, 13:56
Поиск призрака на Затоне, полуфинал Кубка УЕФА в Краснодаре
Что еще нельзя пропустить на фестивале немецкой культуры
Как росли цены с 2016 по 2021 год
13 апреля, 14:48
Как росли цены с 2016 по 2021 год
Мы сравнили чеки из «Магнита»
Русская женщина и ее профессиональные защитники
9 апреля, 14:20
Русская женщина и ее профессиональные защитники
Как в России запрещают музыку

Реклама на портале