В море у берегов Новороссийска произошло землетрясение
В акватории Черного моря неподалеку от Новороссийска днем 18 апреля зафиксировали подземные толчки
По данным с сайта Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие случилось в 13:58 на расстоянии 6 км от суши в районе Абрау-Дюрсо и в 20 км от Новороссийска. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло на глубине 10 км. Сервис My Earthquake Alerts указал, что подземные толчки могли ощутить люди.
Портал Юга.ру обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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Отметим, что в 12:16 на Кавказе случилось еще одно сейсмособытие — в Шалинском районе Чечни в 30 км от Грозного. Там магнитуда составила 3,2.
Ранее Юга.ру писали, что с начала 2021 года на юге России произошло четыре землетрясения: два из них — в Крыму и по одному в Выселковском районе и в Чёроном море между Анапой и Новороссийском.