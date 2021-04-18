В море у берегов Новороссийска произошло землетрясение

По данным с сайта Единой геофизической службы РАН, сейсмособытие случилось в 13:58 на расстоянии 6 км от суши в районе Абрау-Дюрсо и в 20 км от Новороссийска. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло на глубине 10 км. Сервис My Earthquake Alerts указал, что подземные толчки могли ощутить люди.

Портал Юга.ру обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.