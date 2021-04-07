В Новороссийске рабочий упал в трюм корабля с 8-метровой высоты

Краснодарский край

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6 апреля стало известно о спасении рабочего, который упал в трюм корабля в Новороссийске

Об инциденте рассказал руководитель муниципальной «Службы спасения» Новороссийска Алексей Одеров в своем инстаграме. По его словам, ночью во время работ с высоты около восьми метров в корабельный трюм упал рабочий.

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Спасатели прибыли на место происшествия. С помощью жестких носилок специалисты «упаковали» пострадавшего, а затем при помощи крана подняли и передали его медикам. Мужчина выжил, уточнил Одеров.

Напомним, прошлым летом в Новороссийске девушка ночью сорвалась со скалы и упала в море. Ее спасли. В 2019 году в Сочи мотоциклист упал в 20-метровый обрыв и выжил, а в 2018-м в Краснодаре мужчина выжил после падения с 11 этажа.

Новороссийск Спасение Судоходство Черное море

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В Новороссийске рабочий упал в трюм корабля с 8-метровой высоты
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