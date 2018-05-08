В Краснодаре мужчина выжил после падения с 11 этажа

Краснодарский край

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В Краснодаре полиция начала проверку после того, как мужчина упал с высоты и выжил

Инцидент случился на улице Лукьяненко ночью. По предварительным данным, в съемной квартире на 11 этаже жили двое знакомых, они выпивали и после один из них ушел спать. Позже его 30-летний сосед упал с 11 этажа, рассказал Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Мужчина выжил после падения, он находится в тяжелом состоянии. Полиция проводит проверку.

Краснодар Полиция
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В Краснодаре мужчина выжил после падения с 11 этажа

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