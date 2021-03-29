В Краснодаре будут судить членов кредитно-потребительского кооператива «Содружество» за хищение 1,5 млрд рублей

В Краснодаре 29 марта прокуратура направила в суд уголовное дело против членов финансовой пирамиды «Содружество», которые похитили у людей 1,5 млрд рублей

Напомним, в феврале 2019 года в Краснодаре лопнул кредитный кооператив «Содружество» с 3,5 тыс. пайщиков, его директора арестовали. В апреле того же года стало известно, что в краевой столице организатор финансовой пирамиды похитил 150 млн рублей у 300 человек.

«Содружество» действовало в 22 районах Краснодарского края с 2011 года, кооператив создали семь местных жителей. Они обещали людям высокие проценты по вкладам, обосновывая их успешной инвестиционной деятельностью кредитного потребительского кооператива. Участники вкладывали от 100 тыс. до 15 млн рублей, а проценты им выплачивали за счет вновь прибывших людей.

Всего у 2 тыс. 330 человек похитили более 1,5 млрд рублей. Деятельность кооператива пресекли сотрудники УФСБ по краю и полиция. Против членов преступного сообщества возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе с использованием служебного положения), ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Их имущество арестовали.

Материалы уголовного дела направили в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. Наиболее тяжкое преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 210 УК РФ, наказывается лишением свободы на срок до 20 лет, а также штрафом в размере до 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.