Сестер Хачатурян признали потерпевшими в уголовном деле против отца

23 марта Следственный комитет России официально сообщил о возбуждении уголовного дела против Михаила Хачатуряна

Ангелина, Крестина и Мария Хачатурян убили своего отца Михаила в июле 2018 года, когда им было 19, 18 и 17 лет соответственно. Защита настаивает, что глава семьи ежедневно применял физическое и сексуальное насилие к девушкам и что они оказались в безвыходной ситуации. Уже после его смерти экспертиза показала, что самая младшая, Мария, невменяема. Из-за этого ее поместили в психиатрическую больницу при следственном изоляторе.

В декабре 2019 года СК завершил расследование в отношении сестер. Их обвинили в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). При этом следствие учло как смягчающий фактор то обстоятельство, что девушки испытывали острую неприязнь к отцу из-за причиняемых им страданий. Ведомство направило в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения дело по двум старшим сестрам с отметкой о том, что они осознавали свои действия. Дело против младшей сестры направили вместе с постановлением о необходимости принудительного лечения.

В июле 2020 года Генпрокуратура утвердила заключение, его направили в суд. Известно, что суд как минимум три раза отклонял отбор коллегии присяжных, которым предстоит рассматривать дело. 23 марта 2021 года СК сообщил о возбуждении уголовного дело в отношении отца сестер Хачатурян. Его заподозрили в истязании и действиях сексуального характера. Девушек при этом признали потерпевшими.