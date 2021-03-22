В Новороссийске лишили родительских прав женщину, которая пять лет издевалась над сыном

В Новороссийске суд лишил родительских прав женщину, которая получила 3 года колонии за истязание сына

Напомним, в апреле 2020 года в квартире многоэтажки на улице Видова нашли шестилетнего мальчика, у которого позже диагностировали сотрясение мозга. В избиении заподозрили 33-летнюю мать — она призналась, что систематически била сына, потому что он не слушался ее и неправильно заполнял пропись. Из-за пережитого насилия у ребенка проявилась задержка личностного и речевого развития. Подробности этого дела можно прочитать здесь.

На женщину завели уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В январе 2021 года ее приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима.

Приморский районный суд Новороссийска 22 марта рассмотрел иск от управления по вопросам семьи и детства администрации Новороссийска, в котором чиновники просили лишить женщину родительских прав и взыскать с нее алименты в интересах семилетнего сына.

Суд удовлетворил иск и лишил женщину родительских прав. Также он постановил взыскать с нее алименты на содержание ребенка, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе Краснодарского краевого суда.