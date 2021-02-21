«Краснодар» уступил «Сочи» и выбыл из Кубка России

21 февраля ФК «Краснодар» встретился с ФК «Сочи» в рамках 1/8 финала Бетсити Кубка России

Матч начался 21 февраля на домашнем стадионе «быков» в 17:00 и завершился со счетом 1:2 в пользу «Сочи».

«Краснодар» начал путь в турнире с 1/8 финала на правах участника еврокубков. «Сочи» пробился в плей-офф через групповой этап.

На 52-й минуте матча футболит «Сочи» Антон Заболотный открыл счет. Второй мяч снова забили гости (67-я минута). В этот раз отличился Жоаозиньо.

«Быкам» удалось отыграть один мяч на 80-й минуте матче. Гол от черно-зеленых забил в правый угол с 23-25 метров Тонни Вильена.