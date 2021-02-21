«Краснодар» уступил «Сочи» и выбыл из Кубка России

Краснодарский край, Вся Россия

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21 февраля ФК «Краснодар» встретился с ФК «Сочи» в рамках 1/8 финала Бетсити Кубка России

«Краснодар» начал путь в турнире с 1/8 финала на правах участника еврокубков. «Сочи» пробился в плей-офф через групповой этап.

Матч начался 21 февраля на домашнем стадионе «быков» в 17:00 и завершился со счетом 1:2 в пользу «Сочи».

На 52-й минуте матча футболит «Сочи» Антон Заболотный открыл счет. Второй мяч снова забили гости (67-я минута). В этот раз отличился Жоаозиньо.

«Быкам» удалось отыграть один мяч на 80-й минуте матче. Гол от черно-зеленых забил в правый угол с 23-25 метров Тонни Вильена.

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Следующий матч «Краснодар» проведет в Загребе против «Динамо» в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Игра начнется 25 февраля в 23:00.

Напомним, 18 февраля ФК «Краснодар» встретился с ФК «Динамо Загреб» в матче Лиги Европы. «Быки» проиграли со счетом 2:3.

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