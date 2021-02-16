Суд вынес приговор за убийство мальчика из Мостовского района, которого искали больше года

Краснодарский край

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Жительницу Мостовского района 16 февраля осудили за убийство 9-летнего племянника

Напомним, 9-летний ребенок пропал 10 мая 2019 года в станице Баговской Мостовского района — он вышел из дома и не вернулся. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Поиски ребенка продолжались больше года. В июле 2020 года региональный следком сообщил, что к исчезновению мальчика причастна 28-летняя сожительница его дяди.

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Суд установил, что ребенок пришел в гости к тёте и начал громко слушать музыку, из-за чего они поссорились. В результате конфликта женщина задушила мальчика, после чего перенесла тело в ванную, расчленила и попыталась сжечь в печи. Останки она поместила в металлический бидон и засыпала хлоркой.

Пропавшего ребенка искали больше года, все это время его родственница принимала активное участие в поисках.

Женщину обвинили по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего). Во время суда она полностью признала вину и подтвердила все показания, которые дала во время следствия. В своем последнем слове она сказала, что не заслуживает снисхождения и готова к самому строгому наказанию, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Так как у обвиняемой есть трое малолетних детей и она раскаялась, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год.

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