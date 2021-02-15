В Новороссийске спасатели вытащили из снега застрявшую машину такси

В Краснодарском крае непогода стала причиной множества внештатных ситуаций и происшествий. Так, в Сочи в субботу штормовой ветер повалил не менее семи деревьев, а в понедельник в Краснодаре снегопад парализовал аэропорт и дороги.

Утром 15 февраля руководитель МБУ «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров рассказал, что в городе застряли два автомобиля. Судя по выложенному видео, через снежные заносы не смогла проехать машина такси «Везет». Ее вытащил УАЗ с помощью троса. Вторую машину, Lada, спасатели сопроводили от бездорожного участка до «нормальной дороги».

«Вытащили из снежного плена два автомобиля, которых завел навигатор «не туда», — рассказал Одеров в своем инстаграме.