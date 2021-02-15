На Ростовском шоссе в Краснодаре образовалась 8-километровая пробка

Утром 15 февраля краснодарские дороги встали в пробках во время сильного снегопада, их длина достигала 8 км

Напомним, в 8:00 дороги были загружены на восемь баллов, а улица Российская встала в 10-балльную пробку. Уже 8:30 в краевом центре были 9-балльные пробки, а ближе к 9:00 длина затора на улице Российской достигла 8,3 км. Журналист портала Юга.ру отмечала, что не смогла вовремя попасть на электричку в районе Российской, так как из-за снегопада все маршрутки медленно едут.

В 9:40 в Краснодаре наблюдалась самая длинная пробка для этого времени суток за последнюю неделю. Она растянулась по Ростовскому шоссе от улицы 3-й Трудовой до Офицерской улицы на 8 км.

Плотное движение сервис «Яндекс. Пробки» отмечал и на Восточном обходе. По направлению к улице Мачуги образовался 8-балльный затор, это на семь баллов выше обычного.