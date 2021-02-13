В Сочи не смогли сесть 10 самолетов из-за штормового ветра

Краснодарский край

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Днем 13 февраля изменилось расписание аэропорта Сочи из-за непогоды

По данным на 12:50, из-за неблагоприятных метеоусловий пять самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасной аэродром в Минеральные воды. Это три рейса авиакомпании «Сибирь», двигавшиеся из Домодедово, рейс «России» из Пулково, рейс авиакомпании «Руслайн» из Кирова.

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Еще три самолета сели в Краснодаре — два рейса «Аэрофлот» из Шереметьево и S7 из Новосибирска. Также в Анапе, как на запасном аэродроме, сели самолеты «Аэрофлот» из Москвы и «Ираэро» из Воронежа, сообщили порталу Юга.рну в пресс-службе сочинского аэропорта.

Напомним, накануне МЧС края предупредило о снижении температуры, сильном ветре и метели. Из-за ухудшающихся погодных условий в Краснодаре пассажиров аэропорта попросили предварительно мониторить рейсы, а водителей — остаться дома.

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