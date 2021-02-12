В выходные на Кубани начнется метель

Краснодарский край

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МЧС объявило штормовое предупреждение по сильным осадкам 13-15 февраля

Как писали Юга.ру, на Кубань надвигается холодный атмосферный фронт из северно-западных районов Европы. Из-за этого в регионе резко похолодает и температура воздуха снизится до нуля.

А еще с 12 по 14 февраля в крае прогнозируют штормовой ветер до 23 м/с. Так, в пятницу из-за него в Краснодаре упало дерево.

12 февраля в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили и об осадках. Так, с 13 по 15 февраля в регионе, за исключением Сочи, ожидаются очень сильные дождь и снег. Также в течение суток 13-14 февраля местами пройдет сильная метель. Прогнозируется налипание мокрого снега.

При непогоде возможно ухудшение видимости, увеличение количества ДТП и случаев травматизма среди людей, повреждение линий электропередач и повал деревьев, предупредили в ведомстве.

МЧС Погода

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