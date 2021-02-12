В Краснодаре пассажиров аэропорта попросили предварительно мониторить рейсы, а водителей — остаться дома

Власти Краснодара напомнили о понижении температуры с 12 февраля и предупредили о гололеде и снегопаде

Напомним, накануне стало известно, что на Кубань надвигается холодный атмосферный фронт из северно-западных районов Европы. Из-за этого в регионе резко похолодает и температура воздуха снизится до нуля. Сегодня в краевой столице упало дерево, а синоптики прогнозируют с 12 по 14 февраля штормовой ветер. Кроме того, до 15 февраля МЧС объявило штормовое предупреждение по сильным осадкам в регионе.

Вечером 12 февраля краевую столицу накроет снегопад, который станет сильнейшим в 2021 году , сообщили в пресс-службе краснодарского аэропорта. Начало метели ожидают с 21:00 — она продлится всю ночь и усилится под утро. Из-за этого аэропорт с 18:00 перешел на усиленный режим работы.

«Сегодня вечером столицу Кубани может накрыть сильнейший циклон. По прогнозам синоптиков, этот снегопад будет в разы сильнее, чем был в течение января текущего года. На город может обрушиться беспрецедентный удар стихии. Начало снегопада и метели ожидается с 21:00. Снегопад продлится всю ночь и усилится под утро», — рассказали в пресс-службе.

Пассажирам, которые должны улететь после 19:00, рекомендовали уточнять статус своего рейса в авиакомпаниях или на онлайн-табло. Людей попросили не приезжать в аэропорт очень рано, чтобы не было столпотворений из-за задержек.

«Воздушная гавань может ограничивать прием и выпуск воздушных судов, в связи с чем всем авиакомпаниям направлено предупреждение о возможных ограничениях в ночное время», — добавили в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар.