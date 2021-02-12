МЧС предупредило о штормовом ветре на Кубани

12 февраля МЧС объявило штормовое предупреждение по ветру

Как писали Юга.ру, 12 февраля в Краснодарском крае все еще сохраняется теплая погода — 13-18 °С. Однако уже на следующий день, в субботу, в регионе резко опустится температура и пойдут сильные осадки. Также краевом МЧС предупреждали, что сложные погодные условия — сильный снег, мороз и гололед — на территории Кубани будут держаться в течение недели, до 20 февраля.

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Сегодня ведомство предупредило жителей края о сильном ветре. До конца суток 12 февраля, а также на выходных скорость воздушных потоков будет достигать 15-20 м/с, в отдельных районах до 23 м/с. Ветер будет юго-западным и западным, отметили в пресс-службе регионального МЧС.

Из-за ветра в Краснодаре уже упало одно дерево, фотографию с повиснувшим на проводах стволом опубликовали в телеграме «Туподар Краснодар».