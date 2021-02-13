На Кубани в массовом ДТП столкнулись 16 машин и один рейсовый автобус

Краснодарский край

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Утром в Северском районе во время непогоды произошло ДТП с 17 машинами

Сообщение о нескольких ДТП в районе станицы Северской, при повороте на хутор Свободный, поступило в дежурную часть в 9:30. По предварительным данным, на трассе А-146 столкнулись 17 машин в пяти ДТП. Среди них четыре грузовика, 12 легковых автомобилей и один рейсовый автобус.

В результате происшествия пострадал один человек, автомобили получили механические повреждения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас движение на трассе восстановили. Пассажиры продолжили путь на другом рейсовом автобусе, добавили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать ПДД во время непогоды.

ДТП Северский район

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