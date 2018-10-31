В Дагестане двое неизвестных украли около 300 тыс. рублей из кассы автозаправки

В Махачкале 30 октября неизвестные вынесли почти 300 тыс. рублей из кассы автозаправки

Инцидент произошел 30 октября на АЗС на улице Камаева. По словам представителя МВД по Дагестану, двое неизвестных забрали деньги из кассы, угрожая девушке-оператору предметом, похожим на оружие.

По факту нападения возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Правоохранители устанавливают личности людей, совершивших преступление, пишет РИА «Дагестан».