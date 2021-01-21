В Новороссийске осудили на 3 года женщину, которая пять лет била и кусала сына
21 января стал известен приговор жительнице Новороссийска, которая избивала ребенка
В апреле 2020 года жители многоэтажки на улице Видова сообщили в полицию, что их топит из верхней квартиры. Сотрудники МВД открыли ее дверь и увидели избитого шестилетнего мальчика. Позже у него диагностировали сотрясение мозга.
В избиении заподозрили 33-летнюю мать. Она призналась, что систематически била сына, потому что он не слушался ее и неправильно заполнял пропись. На нее завели уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Обвиняемую отправили под домашний арест.
8 сентября стало известно о завершении расследования. По данным следствия, женщина систематически избивала ребенка кулаками из-за его непослушания, своего плохого настроения и ссор с сожителем с июля 2015 года по 15 апреля 2020 года. Иногда она кусала его зубами. Из-за насилия у мальчика проявилась задержка личностного и речевого развития.
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На тот момент ребенок находился в реабилитационном центре для несовершеннолетних. Также к дисциплинарной ответственности привлекли семь медработников и сотрудников администрации города.
21 января 2021 года женщине вынесли приговор в Приморском районном суде Новороссийска. Перед объявлением подсудимая попросила не лишать ее свободы и раскаялась в содеянном:
«Прошу дать мне шанс исправиться, не лишая меня свободы, так как я ранее не была судима и к уголовной ответственности не привлекалась. Пожалуйста, дайте мне условный срок, не хочу в тюрьму, я к сыну хочу».
Однако суд признал ее виновной и назначил три года и один месяц в колонии общего режима. Иск о лишении женщины родительских прав рассмотрят после вступления приговора в силу, сказали в пресс-службе Краснодарского краевого суда 21 января.