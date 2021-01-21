В Новороссийске осудили на 3 года женщину, которая пять лет била и кусала сына

В апреле 2020 года жители многоэтажки на улице Видова сообщили в полицию, что их топит из верхней квартиры. Сотрудники МВД открыли ее дверь и увидели избитого шестилетнего мальчика. Позже у него диагностировали сотрясение мозга.

В избиении заподозрили 33-летнюю мать. Она призналась, что систематически била сына, потому что он не слушался ее и неправильно заполнял пропись. На нее завели уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Обвиняемую отправили под домашний арест.

8 сентября стало известно о завершении расследования. По данным следствия, женщина систематически избивала ребенка кулаками из-за его непослушания, своего плохого настроения и ссор с сожителем с июля 2015 года по 15 апреля 2020 года. Иногда она кусала его зубами. Из-за насилия у мальчика проявилась задержка личностного и речевого развития.