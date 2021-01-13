В Крыму ожидаются аномальные морозы до -15 °С

Крым

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Жителей Крыма предупредили об аномальном холоде с 16 по 20 января

По данным крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, максимальная температура с 16 по 20 января на полуострове составит -5…-10 °С, а минимальная — до -15 °С. Это на 7-8 °С ниже климатической нормы, сообщили в пресс-службы ГУ МЧС по Крыму.

В ведомстве напомнили, что при переохлаждении запрещено принимать горячий душ или ванную, а также растирать человека и согревать его алкоголем или огнем.

В республиканском гидрометцентре уточнили, что с 16 по 20 января в регионе будет северо-восточный ветер до 15 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Севастополе холоднее всего будет 18 января — до -3 °С со снегом. В Симферополе снег будет идти на протяжении всего периода, а минимальная температура составит -11 °С.

Крым Погода

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