Краснодарский застройщик проведет в колонии более 4 лет за то, что обманул дольщиков на 311 млн рублей

В конце декабря в Краснодаре суд назначил наказание еще одному недобросовестному застройщику

Краснодарец Николай Хмелевский был председателем правлений ЖСК «Новострой» и «Тимирязевский». Для того чтобы привлечь средства других людей, он начал строить дом на улице Тепличной, 94 в поселке Российском, а также создавал видимость строительства многоквартирных жилых домов на улице Ратной Славы, 46 и Агрохимической, 138/2. При этом у мужчины не было соответствующих разрешительных документов. Хмелевский заключил договоры с 373 гражданами и юридическими лицами и обманом привлек более 311 млн рублей. При этом возведение объектов он не завершил и, таким образом, нанес ущерб участникам строительства.

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