Краснодарский застройщик проведет в колонии более 4 лет за то, что обманул дольщиков на 311 млн рублей
В конце декабря в Краснодаре суд назначил наказание еще одному недобросовестному застройщику
Краснодарец Николай Хмелевский был председателем правлений ЖСК «Новострой» и «Тимирязевский». Для того чтобы привлечь средства других людей, он начал строить дом на улице Тепличной, 94 в поселке Российском, а также создавал видимость строительства многоквартирных жилых домов на улице Ратной Славы, 46 и Агрохимической, 138/2. При этом у мужчины не было соответствующих разрешительных документов.
Хмелевский заключил договоры с 373 гражданами и юридическими лицами и обманом привлек более 311 млн рублей. При этом возведение объектов он не завершил и, таким образом, нанес ущерб участникам строительства.
На 37-летнего председателя правлений ЖСК завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Суд признал его виновным в совершении трех преступлений по этой статье. Чтобы возместить ущерб, на движимое и недвижимое имущество Хмелевского и связанных с ним лиц наложили арест.
Суд назначил обвиняемому 4 года и 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима, сообщили 28 декабря в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Напомним, в июле 2020 года в столице Кубани осудили застройщика на 3,5 года за хищение 205 млн рублей. В октябре в краевом центре вынесли приговор еще двум руководителям строительной компании за обман 950 дольщиков. При этом одним из мошенников оказался сын депутата из Сочи. В том же месяце стал известен приговор застройщику ЖК Rich House, который обманул дольщиков на 1,4 млрд рублей.
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